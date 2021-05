Médica deixa nova Secretaria de Enfrentamento à Covid Estrutura foi criada no Ministério da Saúde para centralizar os esforços do combate à pandemia em 11 de maio

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A médica infectologista Luana Araújo, anunciada para liderar a Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, não exercerá mais a função. Em nota oficial, a pasta informa que busca "por outro nome com perfil profissional semelhante: técnico e baseado em evidências científicas".

Sem explicar os motivos da saída, uma vez que Luana foi anunciada há dez dias, a nota curta encerra com agradecimento à profissional "pelos serviços prestados e deseja sucesso na sua trajetória".

Luana é formada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e tem pós-graduação na Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

A secretaria foi criada por decreto do presidente Jair Bolsonaro no dia 10 e a nova secretária, apresentada pelo ministro Marcelo Queiroga no dia 12.