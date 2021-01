Médico Anthony Wong morre em SP de parada cardiorrespiratória Pediatra e toxicologista passou mal no Natal e foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. Wong tinha 73 anos

O médico Anthony Wong tinha 73 anos Reprodução/Record TV

O médico pediatra e toxicologista Anthony Wong morreu nesta sexta-feira (15) após parada cariorrespiratória, informou o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele tinha 73 anos.

Wong foi internado antes do Natal com quadro de queda de pressão e mal-estar. Foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva.

Durante a internação, evoluiu com quadro de descompensação do padrão cardíaco e padrões de fibrilação atrial.

Wong nasceu em 17 de abril de 1947 em Nanquim, na China, e veio ainda menino para o Brasil. Ele foi naturalizado brasileiro em 1973, logo após se formar pela Faculdade de Medicina da USP.

Em nota, o Hospital das Clínicas afirmou: "O Hospital das Clínicas da FMUSP lamenta profundamente o falecimento do Prof. Dr. Anthony Wong nesta sexta-feira (15). Médico pediatra, formado em 1972 pela Faculdade de Medicina da USP, atuava desde 1976 no Instituto da Criança e do Adolescente, onde era médico-chefe do Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX). O HCFMUSP presta solidariedade aos familiares e amigos".