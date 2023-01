Médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal está entre os presos nos atos extremistas Frederico Rosário Fusco Pessôa de Oliveira tem 59 anos; ele está cedido ao TCDF, lotado na Divisão de Assistência Direta à Saúde Médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal está entre os presos nos atos extremistas

Extremistas detidos em frente ao Quartel-General do Exército alocados em ginásio da PF Nayá Tawane/Material cedido ao R7 - 9.1.2023

O médico Frederico Rosário Fusco Pessôa de Oliveira, 59, é um dos extremistas presos no domingo (8) nos atos de vandalismo ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). Cerca de 1.500 pessoas foram detidas e levadas para a sede da Polícia Civil no DF, para a Superintendência da Polícia Federal na capital federal e para a Academia Nacional de Polícia.

Frederico é concursado da Secretaria de Saúde do DF, especialista em clínica médica, e atualmente está cedido ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em cargo de confiança, lotado na Divisão de Assistência Direta à Saúde da corte.

Extrato de rendimentos de 2022 do Portal da Transparência do Governo do DF mostra que o servidor está ativo, com remuneração mensal de mais de R$ 28 mil. Como comissionado do TCDF, Frederico recebe mais R$ 4,4 mil, além de auxílio-alimentação e assistência de saúde.

Extrato de rendimentos de 2022 da Secretaria de Saúde do DF mostra que o servidor está ativo Portal da Transparência do Governo do DF - 10.1.2023

Nas redes sociais, o médico faz críticas ao presidente eleito e parabeniza acampados nos quartéis Instagram/Reprodução - 10.1.2023

Informações sobre pagamentos do TCDF ao médico Frederico Oliveira Portal do Transparência do TCDF - 10.1.2023

Em uma rede social, o médico demonstra publicamente apoio ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), faz críticas ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e parabeniza os extremistas que estavam acampados nos quartéis.

Na última postagem, de dezembro de 2022, Frederico publicou um vídeo da festa de Natal no Quartel-General de Brasília. "Abençoados, guerreiros, heróis", afirma o médico.

O R7 tentou contato com a advogada Nara Nishizawa, responsável pela defesa de Frederico, por ligação telefônica e por mensagens, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.