Médico que sacou arma em pizzaria deve pagar R$ 3 mil a ONG

Médico usou uma arma para ameaçar funcionário de uma pizzaria na Asa Sul (DF)s Reprodução/vídeo

O médico Thiago Zacariotto Lima Alves, que sacou uma arma em uma pizzaria na Asa Sul (DF) no dia 26 de setembro, fez um acordo com o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) para ter como pena o pagamento de R$ 3 mil à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF).

O chamado acordo de não persecução penal, que foi firmado na última quinta-feira (11), é uma alternativa dada aos autores de crimes para reparar os danos causados. De acordo com o MPDFT, enquanto o médico não fizer o pagamento à Apae, ele não poderá cometer outros crimes, caso contrário a decisão será suspensa.

No dia 26 de setembro, Thiago ficou nervoso após a demora na entrega de duas pizzas compradas por meio de aplicativo. Ele usou uma arma para reclamar e ameaçar funcionários de uma pizzaria na Asa Sul.

O dono do estabelecimento identificou que o problema da demora foi causado pelo próprio médico. Thiago esqueceu de atualizar o endereço de entrega, o que fez com que o pedido não chegasse no local informado.

As investigações da 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul apontaram que o médico possui registro de CAC (colecionador, atirador e caçador), mas ele só poderia portar a arma do trajeto de sua casa até o estande de tiros.

Thiago entregou à polícia uma pistola com três carregadores e um revólver calibre 38. O médico foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.