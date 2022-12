Médico 'sincerão' manda a real sobre como atender pacientes

Brasil | Do R7

A- A+

Em entrevista ao Podcast 3 Irmãos, o dr. Vinícius Costa, especialista em medicina integrativa, poderia ter falado um monte de coisas legais sobre a profissão, mas decidiu falar a verdade mesmo. Ele explicou o que é medicina em apenas um minuto, descrevendo como atender um paciente durante um plantão.

“Se for dor, é dipirona. Se for infecção de garganta, é benzetacil. Se for nas costas, é voltaren. Na barriga é buscopan. Se não sabe o que tem, pede exame e manda pra outro plantão”, revelou o médico.

Lições muito sinceras sobre como atender ou não atender pacientes Freepik

Ele aproveitou o ensejo e mandou uma dica bônus: “Faz cara de bravo, não escuta o paciente, senão ele vai gostar de você e vai voltar no seu plantão. E faz igual uns colegas fazem: tira a cadeira, não deixa o paciente sentar, que vai ser rapidinho!”.

Isso não vale apenas para os atendimentos da rede pública, pois as redes conveniadas estão indo pelo mesmo caminho.

Fica a seu critério decidir se esse médico está apenas difamando a classe ou se está sendo “cirúrgico” em suas colocações.