Médium João de Deus vira réu por crimes sexuais

Fernando Mellis, do R7, com RecordTV Goiás

João de Deus está preso desde o fim do ano Metropoles/Igo Estrela/Reuters - 16.12.2018

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, virou réu nesta quarta-feira (9) em um processo que apura se ele abusou sexualmente de mulheres. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da Comarca de Abadiânia, aceitou denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás contra ele.

O R7 ainda não conseguiu contato com o defensor do médium, que tem se declarado inocente.

As denúncias que pesam contra o religioso, de 76 anos, são de violação sexual e estupro de vulnerável.

Também nesta quarta-feira está previsto um depoimento de João de Deus sobre armas encontradas durante o cumprimento de uma ordem judicial na casa dele. O interrogatório deve ser no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde está preso preventivamente desde 16 de dezembro.

O caso

João de Deus é acusado por diversas mulheres de abuso sexual durante os atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás.

Após as primeiras denúncias, o MP-GO (Ministério Público de Goiás) criou uma força-tarefa — que conta com quatro promotores, seis delegados e duas psicólogas — para atenderem o caso.

Na noite de 12 de dezembro do ano passado, a Promotoria de Justiça de Goiás solicitou a prisão preventiva do médium, cinco dias depois de as primeiras denúncias de abusos sexuais começarem a aparecer.

Em sua primeira aparição pública, João de Deus ficou cerca de 10 minutos na Casa Dom Inácio de Loyola, se disse inocente e declarou que estava à disposição da Justiça. Em 16 de dezembro, João de Deus se entregou às autoridades. No dia seguinte, prestou depoimento à polícia.

Em 26 de dezembro, João de Deus prestou depoimento ao MP-GO.

O Ministério Público denunciou o médium em 28 de dezembro por quatro crimes: dois por violação sexual mediante fraude e dois por estupro de vulnerável.

Durante as buscas nas casas de João de Deus, foram encontradas armas, esmeraldas e malas de dinheiro. A Justiça de Goiás concedeu habeas corpus pelo porte ilegal de arma.

O médium, no entanto, continua preso por ser investigado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Para esses crimes, o habeas corpus foi negado.

O MP recebeu mais de 600 e-mails com denúncias contra o médium. As mulheres que denunciaram João de Deus têm idade entre 9 e 67 anos.

Até o momento, a Polícia Civil colheu depoimentos de 16 mulheres. Ministério Público, porém, já ouviu mais de 100. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 50 milhões das contas do médium.

No último dia 2, João de Deus passou mal e foi levado às pressas para Hugo (Hospital de Urgências de Goiânia). Ele recebeu alta no dia seguinte e voltou para o Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.