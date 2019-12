Mega da Virada pagará R$ 300 mi; veja os números mais sorteados As apostas para o concurso 2.220 custam o mesmo preço do jogo regular (R$ 4,50) e podem ser feitas em qualquer lugar do país até às 18 horas do dia 31

Bilhetes para a Mega-Sena da Virada já estão disponíveis em lotéricas ANDRE MELO ANDRADE/ESTADÃO CONTEÚDO



Sonha em começar o ano de 2020 milionário, com R$ 300 milhões na conta? O valor será sorteado na Mega-Sena da Virada, no dia 31. Você sabe como jogar e fazer sua "fezinha"? E os principais números sorteados?

Leia também: Limite proposto para prêmio da Mega-Sena foi superado só 6 vezes

A Mega da Virada foi criada em 2008 com o nome de Mega-Sena Especial de Final de Ano e ganhou sua denominação atual na edição seguinte, em 2009. Segundo a Caixa Econômica Federal, a dezena mais sorteada na Mega-Sena da Virada é o 10, que já saiu quatro vezes, incluindo nos dois últimos anos.

Veja os números mais sorteados na Mega da Virada:

10: quatro vezes;

36 e 05: três vezes cada;

02, 03, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 51, 53 e 56: duas vezes cada.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso nenhuma aposta seja premiada com os seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números ou, ainda não havendo ganhador, de quatro números.

Em 2018, a Mega da Virada pagou um prêmio de R$ 302.536.382,66. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, a quantia foi dividida por 52 apostadores que acertaram cinco números. Cada um levou R$ 5,8 milhões. Os números sorteados foram: 05, 10, 12, 18 25 e 33.

Já em 2017, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história, de R$ 306,7 milhões. Houve 17 apostas ganhadoras. Cada uma faturou R$ 18 milhões. Os números sorteados foram: 03, 06, 10, 17, 34 e 37.

Saiba como jogar na Mega da Virada:

As apostas para o concurso 2.220, a Mega da Virada, custam o mesmo preço do jogo regular (R$ 4,50) e podem ser feitas por maiores de 18 anos em qualquer lotérica do País até as 18 horas do dia 31, no horário de Brasília. Há um volante específico para a Mega da Virada.

Leia mais: Câmara quer impor limite para prêmio máximo da Mega-Sena

Uma opção para evitar filas é realizar o jogo pela internet, no site das Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários do sistema operacional iOS, da Apple. Os titulares de conta corrente na Caixa podem também fazer apostas pelo internet banking.

Probabilidade de sorteio não varia

1. Vale a pena apostar em mais de seis dezenas?

A chance de ser sorteado se torna maior conforme maior é a aposta, contudo o valor investido também aumenta. Uma aposta com o dobro de dígitos (12), por exemplo, custa R$ 3.234, com chance de sorteio de um a cada 54.182 casos.

2. É melhor fazer aposta individual ou aderir aos bolões?

Com o mesmo valor gasto em apostas individuais, é possível concorrer mais vezes por meio de bolões. É importante, contudo, prestar atenção na quantidade de participantes para que o valor do prêmio se torne ainda atraente (o que fica mais evidente no caso da quadra e da quina, que têm premiações mais baixas).

3. Devo apostar sempre nos mesmos números ou alternar? Uma dezena que saiu várias vezes tem mais ou menos chance de ser sorteada?

Segundo o matemático Luiz Barco, a probabilidade de um número ser sorteado não tem variação. "O pessoal mistura aritmética com crendice. Todos os números têm chance igual de sair", diz o professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP).

4. É comum números serem sorteados em sequência ou vários pertencerem à mesma dezena?

As chances de saírem números seguidos são as mesmas de isso não ocorrer. Como são 60 dígitos disponíveis para apostar, isso ocorre com certa frequência.