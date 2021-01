Mega da virada: usuários reclamam de problemas com apostas online

A- A+

Mega da Virada irá pagar R$ 300 milhões ao vencedor

Apostas podem ser feitas até às 17h de hoje

Sorteio acontece nesta quinta-feira (31) a partir das 20h

App não consegue carregar as apostas Reprodução

O site Loterias da Caixa e o aplicativo, integrado ao sistema online da Caixa Econômica Federal, ainda apresenta instabilidade no último dia de apostas. O sorteio acontece nesta quinta-feira (31), a partir das 20h, e promete pagar R$ 300 milhões ao vencedor.

Desde o começo da tarde de ontem, muitos apostadores usaram as redes sociais para reclamar sobre os problemas com as apostas online. "Tentando fazer os últimos jogos da mega da virada, mas o site da caixa não funciona, certeza que o universo esta tendo me impedir de ficar rico", escreveu um internauta.

Outros conseguiram realizar as apostas e chegaram a concluir o pagamento, mas não conseguem checar se a aposta foi computada pela insituição. "Escolhi os números, o pagamento aparece no meu cartão, mas a aposta aprece processando", relcamou outro.

Ontem a Caixa informou que, devido ao grande sucesso da Mega da Virada 2020, o volume de apostas em todos os canais encontra-se superior ao verificado normalmente. "As apostas por meio do portal Loterias Online CAIXA podem apresentar tempo de resposta maior para voltar à normalidade. A CAIXA está atuando para normalizar e agilizar o serviço", finalizava a nota.

Já na manhã de hoje, por telefone, a assessoria afirmou que o acesso a todos os canais já estava normalizado. E que possíveis problemas podem estar na conexão do usuário e não na plataforma.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 17h desta quinta-feira. Em 2019, as dezenas sorteadas foram 03—35—38—40—57—58 e quatro apostadores dividiram o prêmio.

O apostador tem quatro opções para tentar a sorte: em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e pelo Internet Banking Caixa, que é apenas para correntistas do banco.

A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço e também as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. A aposta mais cara, de 15 dezenas, custa R$ R$ 22.522,50.