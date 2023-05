Mega Dance, competição de dança da Igreja Universal, reúne mais de 4 mil jovens no DF

A- A+

4 mil jovens participaram do 2º Mega Dance no DF

A 2ª edição do Mega Dance, evento de competição de dança da Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal do Reino de Deus, recebeu cerca de 4 mil jovens neste domingo (21) no Ginásio do Cruzeiro, região administrativa a 8 km do centro de Brasília. Além de no Distrito Federal, a FJU realizou o evento em 22 estados do país.

Mais de 20 companhias de dança e 300 dançarinos participaram da competição. Os vencedores terão um dia de diversão em pista de corrida a céu aberto para karts no Parque da Cidade.

O coordenador da Força Jovem Universal no DF, Antônio Vicente Neto, contou que a programação teve ainda show de banda e sorteios. "O objetivo é tirar esse jovem um pouco de casa, das redes sociais, jovens que muitas vezes estão receosos, mas cheios de talento, e que põem isso para fora por meio da música e da dança", afirmou.

O evento é organizado pela Força Jovem Universal (FJU) para apoiar jovens brasileiros com o objetivo de desenvolver o talento na arte. A competição acontece uma vez por ano em todo o território nacional.