Mega-Sena acumula. Confira as dezenas sorteadas neste sábado (19) Ninguém acerta as dezenas há cinco concursos. O prêmio estava acumulado em R$ 36 milhões.

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2301 Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou novamente neste sábado (19) Os números sorteados no concurso 2301 foram: 17 - 18 - 35 - 36 - 47 - 52.

Ninguém acerta as dezenas há cinco concursos. O prêmio estava acumulado em R$ 36 milhões. O próximo sorteio acontece na quarta-feira (23) e deve pagar R$ 43 milhões.

Cada jogo com seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.