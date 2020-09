Mega-Sena acumula de novo e pode pagar R$ 36 milhões no sábado

Sorteio premiou 76 com a quina e 3.877 com a quadra Elza fiúza/Agência Brasil - 01.10.2012

A Mega-Sena acumulou novamente no sorteio desta quinta-feira (17), após nenhum apostador cravar todas as seis dezenas reveladas. Com isso, a loteria promete pagar a bolada de R$ 36 milhões no próximo sábado (19).

Os números sorteados pelo concurso 2.300 da loteria foram: 09 — 21 — 37 — 39 — 43 — 54.

Nesta semana, a loteria realiza três sorteios em homenagem à chegada da Primavera. O prêmio desta quinta seria suficiente para obter uma renda mensal de R$ 37 mil na poupança.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 76 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 29.541,74 cada. Outras 3.877 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 827,28 cada.

Para concorrer ao prêmio de R$ 36 milhões, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.