Mega-Sena acumula de novo e pode pagar R$ 39 milhões na quinta-feira

Sorteio premiou 51 com a quina e 3.258 com a quadra

O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular nesta terça-feira (17), no primeiro concurso especial da semana do Natal. Como ninguém acertou as seis dezenas reveladas, a loteria pode pagar 39 milhões na próxima quinta-feira (19) a quer cravar os seis números sorteados.

Nesta terça, as dezenas reveladas no concurso 2.207 realizado na cidade de São Paulo (SP) foram: 10 — 14 — 16 — 30 — 32 — 36.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, o concurso premiou 51 apostas que acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 41.197,38 cada. Outros 3.258 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e poderão sacar R$ 921,27 cada.

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio milionário da quinta-feira, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50 após o reajuste que passa a valer a partir deste domingo (10). Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.