Mega-Sena acumula de novo e prêmio sobe para R$ 52 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.142 neste sábado (13); 65 jogos fizeram a quina e outros 5.028 acertaram a quadra

Mega-Sena acumula de novo e prêmio chega a R$ 52 milhões



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.142 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (13), em Botucatu (SP). O prêmio estava previsto em R$ 45 milhões.

Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a cerca de R$ 52 milhões no próximo sorteio, na quarta-feira (17).

No total, 65 apostadores fizeram a quina, e cada um vai ganhar o prêmio de R$ 55.484,51. A quadra saiu para 5.028 apostas e o valor do prêmio ficou em R$ R$ 1.024,68.

Veja os números sorteados no concurso número 2.142:

7 — 40 — 44 — 50 — 52 — 57

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio de R$ 52 milhões da próxima quarta-feira (17), basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).



Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.