Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 12 milhões 

Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões no próximo sorteio Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.378 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (5) pela Caixa Economica Federal. Com isso, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 12 milhões na próxima quarta-feira.

Os números sorteados hoje no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP), foram 11 - 37 - 38 - 41 - 49 - 54.

Na quina, 33 apostadores se deram bem e vão faturar R$ 67.079,61 cada um. Já na quadra, foram 2.518 apostas ganhadoras, o que rende um prêmio de R$ 1.255,88.

Para concorrer, o jogador deve marcar de 6 a 15 números do volante. Outra opção é deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor de uma aposta simples na Mega-Sena (seis números) é de R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), no app Loterias Caixa ou por meio do Internet Banking Caixa (apenas para clientes do banco).

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).