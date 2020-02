Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 190 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio realizado neste quarta (19) fazendo o prêmio acumular para o sorteio de sábado (22)

Sorteio acumulou pela quarta vez seguida Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Mais uma vez, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nº 2235 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (19). Com isso, o prêmio máximo, que estava calculado em R$ 170 milhões, voltou a acumular e pode chegar a até R$ 190 milhões no próximo sábdo (22).

As dezenas sorteadas neste sábado foram 14 — 18 — 30 — 35 — 55 — 57.

Neste sorteio, 133 pessoas acertaram a quina. Esses apostadores levaram R$ 69.161,57 cada. A quadra teve 11.895 acertadores e o prêmio foi de R$ 1.104,72 para cada um.