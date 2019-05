Mega-Sena acumula pela 14ª vez e prêmio vai a R$ 275 milhões

Do R7

Loteria premiou 496 com a quina e 32 mil com a quadra Divulgação/Caixa Econômica Federal

O prêmio da Mega-Sena acumulou nesta quarta-feira (8) pela 14ª vez seguida após nenhum apostador cravar as seis dezenas reveladas pelo concurso 2.149. Com isso, a loteria promete pagar a bolada de R$ 275 milhões no próximo sábado (11).

O prêmio estimado é o terceiro maior da história da loteria, perdendo apenas para os da Mega da Virada dos anos de 2018 (R$ 302 milhões) e de 2017 (R$ 306 milhões).

Até então, o maior valor pago em um sorteio regular da loteria é de R$ 205 milhões, do concurso 1.764, do dia 25 de novembro de 2015, vencido por uma única aposta realizada na cidade de Brasília.

Nesta quarta, os números revelados no sorteio realizado na cidade de São Paulo (SP) foram: 21 — 23 — 37 — 44 — 46 — 48.

O resultado renova o maior número de acúmulos da história e mantém 2019 como o ano mais difícil para ganhar na Mega-Sena. O último vencedor da loteria foi um apostador de Salvador (BA), que ganhou R$ 32 milhões no dia 20 de março.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, o concurso premiou 496 apostas que acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 35.200,20 cada. Outros 32.880 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e poderão sacar R$ 758,57 cada.

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio de R$ 275 milhões do próximo sábado, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.