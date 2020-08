Do R7, com Agência Brasil

Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 23 milhões neste sábado Apostas podem ser feitas até as 19h, e sorteio do concurso 2285 será realizado às 20h, em São Paulo

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 23 milhões Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (31) e promete o prêmio de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2285. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h de hoje.

As apostas também podem ser feitas pela internet, no site Loterias Online da Caixa. Para concorrer ao prêmio de R$ 23 milhões, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.