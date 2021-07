Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 7 milhões neste sábado

Brasil | Do R7

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50

A Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (24) com a promessa de pagar R$ 7 milhões a quem acertar todas as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.393 da loteria.

Caso leve o prêmio sozinho, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal de, aproximadamente, R$ 17.100. A bolada também é suficiente para comprar uma frota de 140 carros populares de R$ 50 mil cada.

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica ou entrar no sistema digital da Caixa e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).