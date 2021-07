Mega-Sena, concurso 2.391: aposta única leva prêmio de R$ 76 milhões

A- A+

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76.237.205,10 da Mega-Sena deste sábado (27). O sorteio do concurso 2.391 da Mega-Sena aconteceu no "Espaço Loterias Caixa", localizado no Terminal Rodoviário do Tietê - em São Paulo.

Os números sorteados foram: 05 - 08 - 13 - 27 - 36 - 50.

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou nos sete concursos anteriores. Além dele, a Mega-Sena vai pagar também R$ 32.288,63 a 192 apostas com cinco acertos. Houve ainda 13.379 apostas com quatro acertos, que ficarão com R$ 661,95.

Como jogar

Para concorrer nos sorteios, o apostador precisa ir a uma casa lotérica ou entrar no sistema digital da Caixa e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

No último concurso, realizado na última quarta-feira (14), as dezenas reveladas pela loteria foram: 9 — 13 — 20 — 22 — 32 — 56. Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 102 apostas cravaram a quina e têm o direito de receber R$ 48.643,77 cada. Outros 7.787 acertaram a quadra e podem sacar R$ 910,24 cada.