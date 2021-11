Mega-Sena, concurso 2.430: aposta única leva prêmio de R$ 39 milhões

Brasil | Do R7

Prêmio principal da Mega-Sena vai para Uberlândia (MG) Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Um único apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.430 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (20), e vai levar para casa o prêmio de R$ 39.690.444,50. A aposta foi feita em Uberlândia (MG).

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas: 19 - 26 - 39 - 45 - 46 - 56.

Outras 37 apostas cravaram a quina e têm o direito de receber R$ 96.493,78 cada. Houve ainda 4.109 apostadores com quatro acertos, que poderão sacar R$ 1.241,27 cada.

Com a saída do prêmio principal acumulado, a estimativa de prêmio principal para o próximo sorteio da Mega-Sena, na próxima quarta-feira (24), cai para R$ 3 milhões.

Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). Também podem ser feitas apostas online.

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.