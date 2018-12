Alexandre Garcia, do R7

Mega-Sena da Virada paga R$ 280 milhões nesta segunda-feira Apostas para concorrer ao prêmio podem ser realizadas até às 16h pela internet ou em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país Mega da Virada

Prêmio da Mega da Virada não acumula Divulgação/Caixa

Desejada por milhões de brasileiros para começar 2019 com o pé direito, a Mega-Sena da Virada será sorteada na noite desta segunda-feira (31) e vai pagar a bolada de R$ 280 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

O sorteio do concurso 2.110 da loteria está marcado para acontecer às 20h25 e não acumula. Se nenhum apostador cravar todas as seis dezenas reveladas, o prêmio será dividido entre quem acertar cinco números, e assim sucessivamente.

As apostas para concorrer ao prêmio milionário podem ser realizadas até às 16h em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país ou pelo portal de loterias da Caixa.

Caso um apostador fature a bolada sozinho, poderá aplicar o valor total poupança e terá um rendimento mensal de mais de R$ 1 milhão por mês, valor suficiente para comprar um carro popular por dia.

No ano passado, a Mega da Virada pagou o maior prêmio da história da loteria, de R$ 306.718.743,71. A grana foi dividida por 17 apostas, que cravaram a seis dezenas sorteadas e receberam o total de R$ 18.042.279,04 cada.

Como apostar

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Pela internet, o valor mínimo exigido para apostas por dia é de R$ 30,00 e o máximo de R$ 500,00. Titulares de conta corrente na Caixa podem fazer jogos pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking.

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Um bolão com dez pessoas para um jogo de 10 números, por exemplo, tem custo individual de R$ 73,50.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

Ganhei, e agora?

Os felizardos que ganharem alguma quantia no sorteio desta última segunda-feira do ano devem ficar atentos às regras para proteger o prêmio e o prazo para a retirada do montante.

Os apostadore premiados têm o prazo máximo de 90 dias corridos a partir da data do sorteio para sacar o valor, o que pode ser feito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Para os prêmios de até R$ 1.903,98, os saques podem ser realizados diretamente nas casas lotéricas.

O gerente nacional de Apoio a Produtos Lotéricos da Caixa, Rodrigo Hori, explica que o primeiro passo ao reconhecer que é dono de um bilhete premiado é conferir a aposta e logo em seguida fazer a identificação, preenchendo os dados que constam no verso do recibo.

"Isso já protege o apostador para receber o prêmio depois”, afirma Hori, que destaca para a impossibilidade da grana ser recebida por terceiros em casos de perda ou roubo.

Todos os valores que não foram retirados no prazo de 90 dias serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil. Ao longo de 2018, mais de R$ 266 milhões deixaram de ser sacados e foram revertidos para o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).