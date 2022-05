Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2.477 e prêmio vai a R$ 60 milhões Dezenas sorteadas foram as seguintes: 20 - 33 - 37 - 38 - 49 - 50. Quina teve 45 apostas premiadas, que vão receber mais de R$ 95 mil cada