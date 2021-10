Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas; prêmio vai a R$ 65 milhões

A- A+

O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50 Reprodução/Marcello Casal JrAgência Brasil

O concurso 2.424 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (30), não teve ganhador e o prêmio acumulado previsto para o próximo sorteio será de R$ 65 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 17 - 37 - 38 - 53.

Acertaram cinco dezenas 101 apostas, que vão receber cada uma R$ 41.070,64. Outras 6.968 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 850,44 cada uma.

O próximo concurso 2.425 será realizado na quarta-feira (3). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.