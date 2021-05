Mega-Sena: prêmio de 94,6 milhões deste sábado sai para duas apostas

A- A+

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Duas apostas vão dividir o prêmio de R$ 94.682.879,26 do concurso 2376 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (29) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

As apostas ganhadoras são de Maceió (AL) e de São Paulo (SP).

Os números sorteados foram 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22.

Outras 433 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 18.922,04, cada. Outros 19.908 apostas acertaram quatro dezenas e receberão, cada um, R$ 587,93.

O próximo concurso será sorteado na quarta-feira (2) e a estimativa de prêmio é de R$ 2.500.000.