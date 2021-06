Mega-Sena: Prêmio de R$ 7 milhões tem um ganhador; veja dezenas

A- A+

Boletos da Mega-Sena Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa sorteou neste sábado (19) as seis dezenas do concurso 2.382 da Mega-Sena no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio estimado em R$ 7.098.061,75 teve um ganhador, que fez a aposta por meio eletrônico (aplicativo).

Veja as dezenas sorteadas: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55.

A Caixa divulgou ainda que 52 apostas acertaram cinco dezenas, cada ganhador vai receber R$ 41.816,28. Com quatro acertos foram 4.044 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 768,13 para cada.