Mega-Sena promete prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50 Divulgação/ Caixa Econômica

Após pagar mais de R$ 100 milhões na última quarta-feira (7) a uma aposta única realizada no município de Abreu e Lima (PE), a Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (10) com a promessa de pagar R$ 3 milhões a quem cravar todas as seis dezenas reveladas pelo concurso 2.307. O sorteio está marcado para acontecer às 20h.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (7), as dezenas sorteadas pelo concurso 2.306 da loteria foram: 03 — 19 — 28 — 33 — 57 — 58. Além do prêmio principal, 258 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ R$ 28.428,45 cada. Outras 15.713 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 666,83 cada.