Mega-Sena promete sortear prêmio de R$ 35 milhões nesta quarta-feira Apostador pode comprar bilhete com seis dezenas por R$ 3,50 em qualquer casa lotérica do país. Sorteio será realizado às 20 horas Mega-Sena

Prêmio está acumulado em R$ 35 milhões Divulgação/Caixa Econômica Federal

A Mega-Sena promete sortear o prêmio de R$ 35 milhões nesta quarta-feira (30), no concurso 2.203. O valor está acumulado, porque nenhum apostador cravou os seis número do bilhete na edição número 2.202 do concurso.

Houve 48 apostas que acertaram a quina e faturaram R$ 51.806,91 cada. Outras 3.717 apostas acertaram quatro números do bilhete, levando R$ 955,73 cada.

Veja os números sorteados no concurso 2.202:

11 — 29 — 37 — 38 — 43 — 60.