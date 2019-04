Próximo sorteio acontece nesta quarta (10) Divulgação/Caixa

A Mega-Sena promete sortear R$ 40 milhões nesta quarta-feira (10) no concurso número 2.141. Na última edição do concurso (2.140), realizada no sábado (6), nenhum apostador cravou os seis números do bilhete.

Houve 66 apostas que acertaram cinco números do bilhete, faturando R$ 46.099,13. Outras 5.044 apostas ganharam R$ 861,71 cada por acertar a quadra.

Veja os números sorteados no concurso número 2.140:

17 — 20 — 26 — 36 — 42 — 54.