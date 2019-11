Do R7

Mega-Sena promete sortear prêmio de R$ 44 milhões neste sábado Apostador pode comprar bilhete com seis dezenas em qualquer casa lotérica do país por R$ 4,50. Sorteio será realizado às 20h Mega-Sena

Divulgação/Caixa Econômica Federal

A Mega-Sena promete sortear o prêmio de R$ 44 milhões neste sábado (30) no concurso 2.212.

Houve 52 apostas que acertaram a quina e levaram R$ 59.225,53 cada. Outras 3.681 apostas acertaram quatro números, faturando R$ 1.195,22.

Veja os números sorteados no concurso 2.211:

27 — 36 — 40 — 41 — 44 — 54.

Como apostar

Para concorrer ao prêmio milionário, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.