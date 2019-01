Mega-Sena promete sortear prêmio de R$ 8 milhões hoje Apostador pode comprar bilhete com seis números por R$ 3,50 em qualquer casa lotérica do Brasil Mega-Sena

Prêmio está acumulado em R$ 8 milhões Caixa Econômica Federal

A Mega-Sena promete sortear o prêmio de R$ 8 milhões nesta quarta-feira (9), no concurso número 2.113. O prêmio está acumulado, porque nenhum apostador cravou os seis números do bilhete no último sorteio, realizado no sábado (5).

Na edição de sábado, número 2.112, houve 34 apostas ganhadoras da quina, faturando R$ 48.935,85 cada. Outras 2.547 levaram R$ 933,20 para casa ao acertarem quatro números do bilhete.

Veja os números sorteados no concurso número 2.112:

17 — 39 — 43 — 46 — 52 — 53.

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio de R$ 8 milhões desta quarta, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.