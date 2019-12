Mega-Sena registra maior número de prêmios acumulados desde 2006 Loteria fecha 2019 com apenas 18 vencedores da sena em concursos regulares e pagamento do maior prêmio da história Mega-Sena

Mega-Sena arrecadou mais de R$ 6 bilhões no ano Divulgação/Caixa

Dos 108 sorteios regulares da Mega-Sena realizados ao longo de 2019, apenas 18 (16%) tiveram apostas vencedoras. Com isso, 2019 iguala 2006 com o maior número de concursos acumulados (90) ao longo de um único ano.

Entre 2016 e 2018, o número de concursos acumulados bateram na trave. No entanto, o número maior de sorteios realizados em cada um dos anos aumenta o percentual de apostas vencedoras no período.

Neste ano, a arrecadação total da Caixa com a Mega-Sena superou os R$ 6,1 bilhões, dos quais pouco mais de R$ 1 bilhão ou 17% foi utilizado para pagar o rateio dos 18 prêmios que cravaram a sena. Outras 10.515 apostas já foram premiadas com a quina e 724.992 faturaram a quadra.

Parte do valor arrecadado com as apostas da Mega-Sena é repassado ao governo federal e ajuda com investimentos nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte.

Prêmios

Entre os sortudos que conseguiram acertas todas as seis dezenas sorteadas, o maior prêmio do ano, de R$ 289 milhões, foi pago no dia 11 de maio para uma aposta feita em canal eletrônico. O valor é o maior já desembolsado em um sorteio regular da loteria.

Por outro lado, os menores prêmios principais saíram para apostas realizadas nas cidades de Londrina (R$ 5.698.505,42) e Curitiba (R$ 8.177.021,67), ambas localizada no Estado do Paraná.

São Paulo (SP), com três apostas vitoriosas, e Rio de Janeiro (RJ), com duas, foram os locais com o maior número de vencedores da sena. Também levaram o prêmio principal jogos feitos em Aramina (SP), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Franca (SP), Gravataí (RS), Osasco (SP), Salvador (BA), São Gonçalo (RJ) Sorriso (MT) e Teresópolis (RJ).