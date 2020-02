Do R7

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado Na última quinta-feira, duas apostas dividiram o prêmio de R$ 211 milhões de reais; as apostas, a partir de R$ 4,50, podem ser feitas até as 19h

Apostas podem ser feitas até as 19h Marcello Casal Jr. / Agência Brasil / 5.12.2019

Após sortear mais de R$ 211 milhões na última quinta-feira (27), a Mega-Sena promete pagar R$ 3 milhões no sorteio deste sábado (29).

O sorteio das dezenas do concurso 2.238 será realizado nesta quinta-feira (27), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Titetê, na cidade de São Paulo.

As apostas, que custam a partir de R$ 4,50, podem ser feitas até as 19h em lotéricas de todo o Brasil.

Apostas do Acre e Ceará dividem prêmio de R$211 mi da Mega-Sena

Na última quinta-feira, após o prêmio ficar acumulado por 16 concursos consecutivos, duas apostas, de Rio Branco (AC) e de Fortaleza (CE), acertaram as seis dezenas sorteadas e ganharam quase R$ 106 milhões cada.

Os números sorteados foram: 11 — 20 — 27 — 28 — 53 — 60.

Outras 263 apostas ganhadoras fizeram a quina, que pagou prêmio de R$ 44.509,85 cada. Já outras 15.054 apostas marcaram 4 dezenas e ganharam R$ 1.110,86 cada uma.