Mega-Sena tem 1 vencedor para prêmio de R$ 49 mi; veja números Sorteio de prêmio acumulado aconteceu neste sábado (27) em São Paulo e resultou ainda em 107 apostas com cinco acertos.

Aposta do Rio levou prêmio acumulado Reprodução/Marcello Casal JrAgência Brasil

Um apostador da cidade do Rio de Janeiro ganhou sozinho o prêmio acumulado da Mega-Sena no sorteio deste sábado (27) e vai levar R$ 49,3 milhões para casa. Os números sorteados no concurso 2.348 foram: 02-03-07-48-51-54.

Além do vencedor do prêmio principal, o sorteio também teve 107 apostas com 5 acertos, que levarão cada R$ 38.652,61.

Houve ainda 6.601 apostas com 4 acertos, com prêmio de R$ 895,06.