Mega-Sena: veja as dezenas do concurso 2472 sorteadas neste sábado (16) Prêmio está acumulado em mais de R$ 66.733.761,00. Números sorteados foram 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36

Veja as dezenas sorteadas neste sábado (16) Divulgação

A Mega-Sena foi sorteada neste sábado (16), com premiação estimada em R$ 66.733.761. As dezenas sorteadas no concurso 2471 da Mega-Sena foram: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36.

As apostas para Mega Sena sempre podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.