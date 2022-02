Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2455; prêmio acumulou Sorteio foi realizado neste sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Confira os números

Veja as dezenas sorteadas do concurso 2455 da Mega-Sena Reprodução/YouTube/Caixa

A Mega-Sena foi sorteada neste sábado (19), com premiação estimada em R$ 31 milhões. As dezenas sorteadas no concurso 2455 da Mega-Sena foram: 21 - 38 - 50 - 53 - 56 - 59. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, e transmitido pela internet.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 37 milhões para o próximo concurso, que será na terça-feira (22). Ao todo 44 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 76.582,32. A quadra teve 3.811 apostas vencedoras e cada uma vai receber o prêmio de R$ 1.263,11.