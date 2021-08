Mega-Sena volta a acumular e pode pagar R$ 46 milhões na 4ª Pelo quarto sorteio seguido, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, que foram: 04 — 11 — 12 — 44 — 45 — 47

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas no concurso deste sábado Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso número 2.395 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (31), em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal, que seria de pouco mais de R$ 38 milhões, voltou a acumular e será de pelo menos R$ 46 milhões no próximo concurso, marcado para a próxima quarta-feira (4).

As dezenas sorteadas foram 04 — 11 — 12 — 44 — 45 — 47.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 72 apostadores fizeram a quina. Cada um deles tem direito a receber R$ 51.378,77.

Outras 6.026 apostas fizeram a quadra. O prêmio para quem acertou as quatro dezenas será de R$ 876,97.