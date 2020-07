Do R7

Megaoperação contra facção tem 31% dos alvos atuando em presídios Operação Flashback 2 é realizada nesta terça-feira (28) e cumpre 216 mandados de prisão ou busca e apreensão em 11 estados do país Megaoperação contra facção tem 31% dos alvos atuando desde presídios

Megaoperação das polícias cumpre mandados em 11 Estados Divulgação Polícia Federal

Uma megaoperação contra uma das facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios brasileiros cumpre 216 mandados de prisão ou busca a apreensão nesta terça-feira (28) em 11 estados brasileiros, sendo o maior foco no Nordeste. Entre os alvos da Flashback 2, quase um terço - 31% - são pessoas que atuam dentro dos presídios.

Jovens foram mantidos em cativeiro antes de serem assassinados

A operação é um desdobramento da Flashback 1 e busca isolar pessoas com voz de comando na estrutura criminosa. A Polícia Federal, as polícias civis e os grupos de combate ao crime organizado do Ministério Público realizam a operação.

A ação desta terça teve como um dos focos o aumento de mulheres na organização. Entre as pessoas alvo estão 40 mulheres, número expressivo se comparado à operação anterior, que teve apenas 7 mulheres alvo.

Segundo o coordenador da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Henrique, o aumento da participação feminina foi consequência da necessidade da participação delas auxiliando homens que estavam presos. Isso teria começado em 2006, ano marcado por rebeliões da facção. Quatorze anos depois, as mulheres exercem posições tão relevantes em termos de comando quando no quesito violência.

Estados

Dos estados em que há operação das Flashback 2, Alagoas é o que concentra mais ações com 101 dos 216 mandados. Os demais são realizados em Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.