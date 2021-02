Meio Ambiente lançará edital de concessão de sete parques

A- A+

Na imagem, ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) Adriano Machado/Reuters - 22.10.2020

O Ministério do Meio Ambiente lançará edital para concessão de sete parques nacionais. O objetivo da pasta é fortalecer a proteção ambiental pela promoção do ecoturismo e do desenvolvimento econômico das comunidades do entorno.

A previsão é de que o edital seja publicado na semana do dia 22 de março. Nesta etapa, o edital contempla os parques de Brasília, Chapada dos Guimarães, Serra dos Órgãos, Ubajara, Serra da Bodoquena, Jericoacoara e Lençóis Maranhenses.

Companhias, fundos e entidades nacionais e estrangeiras poderão se inscrever, individualmente ou em consórcio.

No final do ano passado, o ministério lançou edital de concessão de parques nacionais da região Sul. Entre os espaços contemplados, estão Aparados da Serra e Serra Geral.