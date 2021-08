Membros da CPI apoiam Fux em cancelar encontro com Bolsonaro Presidente do Supremo Tribunal Federal anunciou cancelamento da reunião após aumento da crise institucional entre Poderes

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, presidente Luiz Fux (STF) Nelson Jr./SCO/STF - 03.03.2021

Diversos senadores membros da CPI da Covid divulgaram uma nota de apoio a decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, de cancelar o encontro com Jair Bolsonaro (sem partido) e de solidariedade aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

“É inegável que o Presidente da República, como método, tenta deslegitimar as instituições e ataca sistematicamente o Judiciário, expediente autoritário de lembranças funestas. A própria CPI tem sido alvo recorrente de tentativas de intimidações por parte do Executivo”, afirma.

“Em tempos sombrios, quando as piores pessoas perdem o medo, cabe às melhores não perderem a coragem em defender a democracia”, completa.

A nota é assinada pelo presidente, vice-presidente e relator da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL), respectivamente, além dos senadores Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PE), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Rogério Carvalho (PT-SE), Simone Tebet (MDB-MS) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Bolsonaro, que foi incluído na quarta-feira (4) como investigado no inquérito que tramita no STF e apura divulgação de informações falsas, tem criticado especialmente os ministros Barroso, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e Moraes, relator da investigação.

Os reiterados ataques de Bolsonaro fizeram com que Fux subisse o tom, nesta quinta-feira (5), durante sessão. Na ocaisão, o presidente fez um pronunciamento e afirmou que as investidas atingem toda a Corte e suspendeu, por ora, o diálogo entre os Poderes Executivo e Judiciário.