Membros do Bolsa Família com NIS final 7 recebem 3ª parcela do auxílio

Movimentação em agência da Caixa Econômica Federal em Curitiba (PR) Eduardo Matysiak/Futura Press - 04.05.2021

A terceira parcela do auxílio emergencial 2021 será paga nesta sexta-feira (25) para os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 7.

Os recursos já podem ser sacados ou movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras pela internet e em estabelecimentos comerciais.

Os pagamentos para o grupo seguem o calendário regular do programa assistencial, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS.

O cronograma de junho começou na última quinta-feira (17) e vai até o dia 30.

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é órgão responsável pelo pagamento assistencial, o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família em junho é de R$ 2,92 bilhões, menos do que os R$ 2,95 bilhões pagos em maio.

9,77 milhões de famílias em junho

Neste mês, 9,77 milhões de famílias serão contempladas com o auxílio - em maio, o número foi de 9,68 milhões e, em abril, passou dos 10 milhões.

A maior parte (mais de 50%) é composta por mulheres chefes de famílias, que receberão R$ 375 cada.

Em seguida (33,4% da folha) vêm os beneficiários que receberão o valor padrão de R$ 250. Outros 15,7% são de pessoas que vivem sozinhas, e cada uma receberá R$ 150.

Veja o calendário

Reprodução/Caixa

Além disso, outras 5,13 milhões de famílias não foram consideradas elegíveis ao auxílio emergencial e continuarão a receber o benefício usual do Bolsa Família. Nesse caso, o valor total da folha de pagamento é de R$ 1,2 bilhão.

Portanto, ao todo, 14,69 milhões de famílias serão beneficiadas pelos recursos do governo federal neste mês.

Terceiro ciclo

Ainda na agenda oficial desta sexta-feira, os trabalhadores informais inscritos no CadÚnico ou no aplicativo da Caixa e nascidos em julho recebem a terceira parcela do auxílio.

Contemplados

Até maio, o benefício contemplava cerca de 39,1 milhões de brasileiros, menos do que os 45,6 milhões estimados inicialmente.