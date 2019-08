Menina de 10 anos realiza sonho e vira juíza por um dia no Amazonas Estudante contou para juíza durante um evento em sua escola, sobre seu sonho e foi convidada a conhecer o Tribunal de Justiça do Amazonas Menina de 10 anos realiza sonho e vira juíza por um dia no Amazonas

Ana Luísa participou de uma audiência no Tribunal de Justiça do Amazonas Divulgação/TJAM

Foi em um evento do Tribunal de Justiça do Amazonas em sua escola, que a pequena Ana Luísa Sousa, 10 anos, contou para a juíza Articlina Guimarães, que tinha um sonho: quer ser juíza.

Articlina é titular da 2.ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus e convidou a jovem para conhecer a rotina dos magistrados no principal fórum de Manaus.

Acompanhada da sua mãe Nelilma Lira de Sousa, e da irmã Maria Eduarda de Sousa, Ana Luísa passou o dia no local e conversou com promotores e defensores públicos. Ela também acompanhou uma audiência no Tribunal.

“Hoje foi o dia dela, ela é a juíza. Está tendo a oportunidade de saber como funciona uma Vara judiciária. Conheci Ana durante uma ação que levamos à escola em que estuda. Ao final da atividade, ela me contou sobre o sonho de ser juíza. Disse a ela que as dificuldades são muitas, mas que sonhos são possíveis de serem realizados. Contei minha história de vida desde os tempos em que morava com minha família no município de Codajás, isso a motivou ainda mais e tenho certeza que com muita determinação ela vai conseguir”, disse a juíza Articlina Guimarães.

A jovem, conta que o interesse pela magistratura começou há cerca de 3 anos, quando assistiu a uma reportagem na televisão e indagou o pai sobre a profissão.

“Sei que é difícil e vou ter de estudar muito, mas é meu sonho e vou fazer de tudo para conseguir. A doutora me contou como ela conseguiu e vou me dedicar muito”, disse Ana Luísa.

A mãe de Ana se orgulha do interesse da filha por uma carreira que depende de muito estudo, mas diz que a menina tem o apoio de toda a família. “Isso é gratificante para nós que somos pais. Eu digo ao meu marido para ter calma e deixar o tempo passar para saber se é isso mesmo que ela quer. Ela já era interessada, mas depois que ouviu a história de vida da juíza, ninguém tira esse sonho da cabeça dela”, disse a mãe, Nelilma Lira de Sousa.