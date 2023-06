Mercado do centro de SP é invadido e saqueado por usuários da Cracolândia A porta do estabelecimento foi arrombada; a polícia foi chamada, mas chegou ao local quando os suspeitos já tinham fugido

Loja Mercado Extra da avenida Rio Branco, no centro de SP Reprodução da internet / Extra Rio Branco

Usuários de drogas arrombaram a porta de um mercado do bairro Campos Elíseos, na região onde ficava a Cracolândia, no centro de São Paulo. Eles invadiram a loja e levaram diversos produtos. A ação ocorreu no fim da noite de sábado (24), no Mercado Extra da avenida Rio Branco, que já estava fechado. A Polícia Militar foi acionada, mas, quando os oficiais chegaram ao local, os suspeitos já tinham fugido.

A ocorrência foi atendida pela 2ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar, e o caso foi registrado no 3º Distrito Policial, de Campos Elíseos. O vídeo abaixo mostra imagens do arrastão:

Ainda não há informações sobre o que foi levado do estabelecimento. Procurado, o GPA (Grupo Pão de Açúcar), dono da rede de lojas Mercado Extra, ainda não havia se pronunciado sobre o acontecimento até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado assim que houver uma resposta.