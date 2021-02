A- A+

Mesa diretora é eleita na Câmara, veja quem irá ocupar os cargos Reprodução/TV Câmara

Os deputados elegeram, nesta quarta-feira (3), os nomes dos colegas que vão ocupar os cargos da Mesa Diretora ao lado do presidente eleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A mesa é composta, além do presidente, de dois vices, que subsitituem o presidente; e de quatro secretarias, cada uma com uma função específica na Casa; além de quatro suplentes. A votação de hoje escolheu os titulares dos cargos nos próximos dois anos.

Foram eleitos os deputados:

1º Vice: PL, deputado Marcelo Ramos (AM), com 396 votos

2º Vice: PSD, deputados André de Paula (PE), com 270 votos

1º Secretário: PSL, deputados Luciano Bivar (PE), com 298 votos

2º Secretário: PT, deputada Marília Arraes (PE) com 192 votos

3º Secretário: PSB, deputada Rose Modesto (MS), com 398 votos

4º Secretário: Republicanos, deputada Rosângela Gomes (RJ), com 418 votos

Ao todo, 451 deputados votaram e para se eleger cada candidato precisava receber 227 votos. A votação foi encerrada às 12h38.

Os suplentes eleitos foram Eduardo Bismarck (PDT-CE) , Alexandre Leite (DEM-SP), Gilberto Nascimento (PSC-SP) e Cássio Andrade (PSB-PA).