Do R7

Mesários podem ser convocados por e-mail e WhatsApp, decide TRE-SP Novidade aprovada pela Justiça Eleitoral já será implementada para as eleições municipais deste ano mesários

Candidatos terão três dias para confirmar mensagem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) regulamentou, durante sessão judiciária realizada nesta quinta-feira (28), a convocação de mesários por e-mail e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A novidade já será implementada nas eleições municipais deste ano.

Para que a convocação online seja efetivada, o candidato a mesário deve confirmar o recebimento da mensagem em até três dias úteis. De acordo com o TRE, o procedimento será realizado por cada cartório eleitoral, com a ajuda de perfis institucionais criados pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Corte Eleitoral.

A resolução aponta ainda que as novas medidas contribuem para a "efetivação dos princípios legais da eficiência, celeridade e economicidade".

"A norma também prevê benefícios na prestação do serviço e na satisfação do público em geral, visto que, com o uso de ferramentas eletrônicas na convocação de eleitores, estes estarão dispensados de comparecer ao cartório para formalizar a nomeação", avalia o TRE-SP.