Mesmo de repouso Bolsonaro recebe vice-presidente e ministro Presidente da República passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite de segunda-feira (23), no Palácio da Alvorada

Mesmo com recomendação de repouso, após receber alta do HFA (Hospital das Forças Armadas), onde passou a noite após um acidente doméstico, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro teve agenda esta manhã. O presidente recebeu o secretário-geral da Presidência, Jorge Antonio Oliveira.

Ainda no fim da manhã, o vice-presidente, Hamilton Mourão, também esteve no Palácio da Alvorada. Ele ficou com o presidente por cerca de 40 minutos.

Do lado de fora da residência oficial da Presidência, a movimentação de turistas é intensa. Eles esperam ver o presidente. Mas não há previsão que o presidente Jair Bolsonaro deixe o Palácio da Alvorada.

Acidente

O presidente Jair Bolsonaro passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite de segunda-feira (23), no Palácio da Alvorada.

De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas.

Ele foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem.

O presidente recebeu alta na manhã desta terça-feira (24) do Hospital das Forças Armadas.