Mesmo sem estrelas, MDB tem resultado consistente

Apesar de numericamente eleger uma quantidade menor de prefeitos nestas eleições municipais do que na última disputa, em 2016, o MDB segue na frente como partido de maior penetração e capilaridade do território nacional. Foram 784 vitórias emedebistas em prefeituras este ano, contra 1035, de quatro anos atrás. À frente de todos os demais partidos neste quesito, o MDB confirma o patrimônio construído por décadas de atuação política consistente - que também fez da legenda a maior força estabilizadora no plano federal.

MDB: 784 vitórias nas urnas e capilaridade nacional

Mas o quadro não projeta o MDB como player para 2022, pela falta de um líder nacional capaz de capitanear um projeto competitivo que agregue aliados de peso. No curto espaço que separa este resultado das urnas do próximo - o do das eleições presidenciais, o MDB está diante do desafio de viabilizar uma candidatura presidencial convincente ou contentar-se com o papel de força garantidora da governabilidade, exercido pelos últimos vices da legenda.