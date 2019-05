Meta para 2020 é construir 500 mil casas populares, diz Onyx De acordo com o ministro, a meta do governo é aumentar para o próximo ano a entrega de moradias populares Onyx Lorenzoni

Ministro diz que meta é entregar 400 mil casas até o final de 2019 Divulgação

O governo federal planeja aumentar a construção de habitações populares para 500 mil unidades em 2020, disse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta quinta-feira (16). A meta para este ano é a entrega de 400 mil casas.

"Nós já estamos direcionando, tanto para o programa Minha Casa, Minha Vida, quanto para as obras de infraestrutura, os pouco recursos que nós temos para que o setor da construção civil continue gerando milhares de empregos", disse o ministro no 91º Enic (Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil).

"Nós temos uma média anual de 400 mil habitações entregues, que nós vamos manter este ano. Isto vai requerer do governo um super esforço. O ministro [Gustavo] Canuto [Desenvolvimento Regional], juntamente com sua equipe, prepara uma reestruturação do Minha Casa, Minha Vida, exatamente para permitir que, no ano que vem, a gente possa construir 500 mil casas no Brasil. É uma meta", disse.

Crédito

O presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), José Carlos Martins, ressaltou que uma das principais demandas do setor é o acesso ao crédito, principalmente para as pequenas e médias empresas, e a aprovação da reforma da Previdência.

"É claro o nosso otimismo. Porém, sabe-se de riscos que nós temos, como a não aprovação da reforma da Previdência. Por isso que todos nós, neste instante, estamos trabalhando para aprovar a [reforma da] Previdência, porque o investidor não colocará um dinheiro hoje, para retornar daqui a dez anos, se não tiver segurança de como o Brasil estará naquele momento", disse Martins.