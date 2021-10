Metade das vítimas de crime sexual sofre abuso mais de uma vez

A- A+

Cerca de metade dos atendimentos por crime sexual no SUS (Sistema Único de Saúde) é de vítimas recorrentes, ou seja, pessoas que sofreram algum delito do tipo mais de uma vez na vida. E duas a cada três vítimas recorrentes são menores de 14 anos, classificadas como vulneráveis.

É o que aponta levantamento exclusivo do Jornal da Record com base no Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificações), do Ministério da Saúde.

Os dados mais recentes são relativos a 2019. Naquele ano, das 36.180 vítimas de crime sexual que passaram por unidades de atendimento de saúde, 17.899 (49,47% do total) já tinham sofrido ataques anteriormente. Os delitos desse levantamento incluem estupros, assédios, importunações, exploração e exposição imposta à pornografia.

Vítimas de crime sexual atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS):

2016: 24.464

2017: 29.301

2018: 33.417

2019: 36.180

Vítimas recorrentes (que sofreram algum crime sexual mais de uma vez):

2016: 11.171 (45,66% do total)

2017: 13.602 (46,42% do total)

2018: 16.465 (49,27% do total)

2019: 17.899 (49,47% do total)

Estupros em alta

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro registram alta nas estatísticas de estupros em 2021. De janeiro a agosto, a polícia paulista recebeu a denúncia de mais de 7.652 casos, 10,2% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. No RJ, são 3.345 estupros registrados em 2021, um aumento de 14,5% em relação a 2020.

Duas a cada três vítimas recorrentes são menores de 14 anos Divulgação/Pixabay