'Meu filho está pronto para se desculpar', diz Bolsonaro

Bolsonaro diz que filho foi mal interpretado Adriano Machado/Reuters - 03-10.2019

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quinta-feira (31) que seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) está pronto para se desculpar pela fala sobre um possível novo AI-5.

Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que o filho foi mal interpretado e que se policia porque qualquer palavra dita por ele ou seus familiares vira um "tsunami". O presidente destacou ainda que foi eleito democraticamente e que é contrário a qualquer medida autoritária.

Leia mais: Declaração sobre AI-5 é repugnante e tem de ser repelida, diz Maia

"A gente lamenta essa notícia em parte distorcida, mas meu filho está pronto para se desculpar tendo em vista ter sido mal interpretado", disse. "O que a gente fica chateado é que qualquer palavra num contexto qualquer vira um tsunami. A gente lamenta. Ele sabe. Eu me policio muito no tocante a isso", disse.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sugeriu um novo AI-5 "se a esquerda radicalizar". Eduardo deu declaração em entrevista à jornalista Leda Nagle, divulgada nesta quinta-feira (31).

O deputado defendeu medidas drásticas, como "um novo AI-5", para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente.

"Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, via uma legislação aprovada por plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada", afirmou.

Mais cedo, o presidente já havia criticado a fala em contato com os jornalistas. "Quem quer que seja que fale em AI-5 está falando... está sonhando", disse.

Repercussão

A declaração provocou repercussão entre políticos, partidos e instituições. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a manifestação é "repugnante, do ponto de vista democrático, e tem de ser repelida". "Apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras", disse Maia.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), classificou a fala do filho do presidente Jair Bolsonaro como um "absurdo" e uma "inadmissível afronta à Constituição".

Viagem

A polêmica se dá no dia do retorno do presidente da viagem de 13 dias pela Ásia. O presidente disse que o “tour” foi proveitoso para melhorar o relacionamento do país com importantes parceiros comerciais e ainda divulgar oportunidades de investimento.

Segundo o presidente, o país precisa continuar avançando em reformas para reduzir a burocracia. “Tudo está se encaminhando para o Brasil realmente começar a decolar no tocante a economia. Vamos aproveitar essa oportunidade. Temos pela frente agora uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Tem que sair até meados do ano que vem, para o Brasil se tornar um lugar propício para investimento”.

Em janeiro, o presidente fará uma visita a Índia.

Vídeo

Bolsonaro comentou ainda a publicação de um vídeo em seu perfil nas redes sociais que o mostra como um leão sendo atacado por hienas. Cada uma delas aparece com um ícone, sendo que uma delas é identificada no vídeo como sendo o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente disse que não tinha visto o símbolo do Supremo ao autorizar a publicação.