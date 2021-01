"Meu melhor amigo partiu", diz filho de Maguito Vilela Daniel Vilela, ex-deputado e presidente do MDB de Goiás, se manifestou sobre a morte do pai: "impecável, meu maior exemplo"

Maguito Vilela em sua fazenda em Jataí Reprodução/Twitter

O ex-deputado Daniel Vilela, filho do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), se manifestou nesta quarta-feira (13) sobre a morte do pai, vítima da covid-19. Ele publicou em sua conta no Twitter uma foto de Maguito caminhando na fazenda e disse que perdia o seu melhor amigo:

"Durante muitos dias queria fixar meu olhar nessa foto que a Flávia me enviou, mas não conseguia pq ela me trazia o sentimento de que ele estava partindo, com a roupa que mais gostava e no local que mais amava: a fazenda em Jataí. E hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu. O meu impecável pai, Maguito, o maior exemplo e minha maior referência. Não consigo não ser egoísta nesse momento. Queria ele ainda por muitos anos com a gente. Nessas horas ficamos pensando se poderia ter sido diferente..."

Mas o que dizem - e eu concordo - é que para Deus tudo tem a sua hora, e a dele foi agora e da forma que precisava ser, ao lado dos seus filhos, e dizendo até breve. Descanse em paz! Obrigado, Deus, por me permitir amar e ser amado tanto pelo meu Pai!! — Daniel Vilela (@DanielVilela15) January 13, 2021